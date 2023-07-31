Человек пострадал при возгорании в ресторане в центре Москвы

Возгорание произошло в ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре в Москве, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил источник «Известий».

Небольшой пожар начался после так называемой вспышки жировых отложений.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Днем ранее пожар произошел на крыше пятиэтажного дома в Махачкале. Были эвакуированы 26 человек и спасены девять человек. Часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно.