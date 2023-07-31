Экс-главу правительства Красноярского края обвинили в превышении полномочий

Экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Об этом 31 июля сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Отмечается, что бывший министр регионального транспорта Константин Мандров также является фигурантом уголовного дела.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии отметили, что расследование завершено. Так, в зависимости от участия каждого они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Согласно данным следователей, в декабре Лапшин, зная о невыполненных работах по корректировке проектно-сметной документации по строительству метро, дал указание тогдашнему главе краевого минтраспорта Константину Димитрову подписать акт приемки-передачи выполненных предприятием «Красноярск ТИСИЗ» работ на сумму свыше 740 млн рублей. Уточнялось, что Краевое транспортное управление подписало соотвествующие документы.

По информации следствия, Мандров получил взятку в размере 5 млн рублей зимой 2020 года от одного из субподрядчиков.

23 апреля Лапшин подал заявление об отставке, в свою очередь врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков ее принял. Через день было также сформировано распоряжение досрочно прекратить полномочия членов правительства региона.

Лапшин в 2014 году стал заместителем председателя правительства Красноярского края, в 2018 году — председателем.

В мае этого года также было завершено расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в мошенничестве. Ему вменяется хищение 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Также по делу вместе с Митволем проходят Димитров.