Строительство детского инфекционного стационара началось в Омске

В Омске началось строительство детского инфекционного стационара на 300 коек. Об этом региональное правительство сообщает в понедельник, 31 июля.

«В новой больнице будет сконцентрирована вся стационарная специализированная помощь высокого уровня. Предусмотрено совместное пребывание мам в палатах с детьми», — говорится в сообщении властей.

Под строительство выбран участок на улице Перелета, 9. Как рассказал министр строительства региона Александр Рашко, территория уже огорожена, отсыпаны подъезды для строительной техники. Сейчас ведется устройство котлованов, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Больничный комплекс будет состоять из пятиэтажного детского инфекционного стационара, двухэтажного пищеблока и двухэтажной прачечной, соединенных между собой переходами. Также в состав войдет клинико-диагностическая лаборатория.

Подрядчиком выступает публично-правовая компания «Военно-строительная компания», контракт с ней был заключен 20 июня 2023 года. Ввести больничный комплекс в эксплуатацию планируется не позднее 20 января 2027 года.