В России начались продажи электрохетчбэка BYD Seagull

Российские автодилеры объявили о начале продаж электрического хетчбэка BYD Seagull. Цена на новинку начинается от 2,35 млн рублей. Для сравнения: в Китае та же модель стоит ¥78 тыс. (примерно 990 тыс. рублей). Об этом 31 июля сообщает «Российская газета».

Габариты электрокара: 3780 мм ― длина, 1715 мм ― ширина, 1540 мм ― высота. Новинка российского рынка оснащена электродвигателем мощностью 75 л.с., который работает от тяговой натрий-ионной батареи на 30 кВт•ч. Запас хода пятидверного хетчбэка на одной зарядке составляет 405 км.

Электромобиль оборудован пятидюймовой цифровой приборной панелью, 10,1-дюймовым дисплеем системы мультимедиа на поворотном механизме, камерой кругового обзора, кондиционером, круиз-контролем, электроприводом и подогревом наружных зеркал, функцией бесключевого доступа, а также беспроводной зарядкой для мобильных устройств.

Ранее, 26 июля, в Китае анонсировали выход на местный рынок электромикровэна Baojun Yunduo.

Одна из главных фишек микровэна, разработанного совместным предприятием SGMW (SAIC-GM-Wuling), ― возможность разложить сиденья в комфортабельное двуспальное место. Это стало возможным благодаря ровным спинкам кресел без боковой поддержки. По словам создателей, источником вдохновения для такой мобильной тахты послужили чопорные стеганые диваны, что можно заметить по материалам обивки сидений.