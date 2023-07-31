Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу сообщил о потере ВСУ более 20 тыс. военных за июль
Туризм
Путин подписал закон об отмене НДС для туроператоров внутреннего туризма
Авто
Цена самой бюджетной Lada останется ниже 700 тыс. рублей
Армия
Шойгу указал на уничтожение свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники ВСУ за месяц
Общество
В Кремле заявили, что изменение уровня террористической угрозы в Москве не обсуждается
Политика
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы
Армия
Шойгу сообщил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры РФ
Армия
ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении
Недвижимость
Более 50% международных компаний продолжают арендовать офисы в Москве
Общество
Собянин рассказал о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро
Авто
Седан Buick Regal для рынка КНР пережил второй рестайлинг
Туризм
Представители российского бизнеса стали чаще посещать Африку
Общество
Экс-главу правительства Красноярского края обвинили в превышении полномочий

Представители российского бизнеса стали чаще посещать Африку

«Авиасейлс для бизнеса»: ЮАР вошла в число популярных стран у бизнес-туристов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские бизнес-путешественники стали чаще посещать Африку, рассказали «Известиям» в «Авиасейлс для бизнеса» 31 июля.

В число топ-10 стран по числу бизнес-поездок в первом полугодии 2023 года вошли: ЮАР, Марокко, Тунис, Кения, Алжир, Намибия, Гана, Эфиопия, Уганда и Замбия.

При этом деловые туристы забронировали почти на 160% авиабилетов больше в ЮАР в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, в Кению — на 150%, в Намибию — на 140%.

Эксперты также отметили, что клиенты сервиса активно отправляют сотрудников в заграничные командировки с момента отмены коронавирусных ограничений.

«К растущим направлениям можно отнести африканский регион, который становится популярным транспортным хабом. Например, с пересадкой в Марокко удобно летать в Европу, а через Эфиопию — в Латинскую Америку», — добавили там.

Во глубине туристских дум: россияне вновь начали покупать туры заранее
Эксперты назвали топ стран и обозначили тенденции

Ранее в этот день в компании «Аэроклуб» сообщили «Известиям», что в первой половине 2023 года объемы бронирований бизнес-туристами в заграничных отелях выросли на 76% по сравнению с 2022-м.

29 июля директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон рассказал, что, купив билеты в бизнес-класс и забронировав номер в пятизвездочном отеле за две-три недели до заезда, можно сэкономить на люксовом отдыхе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023