Представители российского бизнеса стали чаще посещать Африку

Российские бизнес-путешественники стали чаще посещать Африку, рассказали «Известиям» в «Авиасейлс для бизнеса» 31 июля.

В число топ-10 стран по числу бизнес-поездок в первом полугодии 2023 года вошли: ЮАР, Марокко, Тунис, Кения, Алжир, Намибия, Гана, Эфиопия, Уганда и Замбия.

При этом деловые туристы забронировали почти на 160% авиабилетов больше в ЮАР в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, в Кению — на 150%, в Намибию — на 140%.

Эксперты также отметили, что клиенты сервиса активно отправляют сотрудников в заграничные командировки с момента отмены коронавирусных ограничений.

«К растущим направлениям можно отнести африканский регион, который становится популярным транспортным хабом. Например, с пересадкой в Марокко удобно летать в Европу, а через Эфиопию — в Латинскую Америку», — добавили там.

Ранее в этот день в компании «Аэроклуб» сообщили «Известиям», что в первой половине 2023 года объемы бронирований бизнес-туристами в заграничных отелях выросли на 76% по сравнению с 2022-м.

29 июля директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон рассказал, что, купив билеты в бизнес-класс и забронировав номер в пятизвездочном отеле за две-три недели до заезда, можно сэкономить на люксовом отдыхе.