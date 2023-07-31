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В МИЦ «Известия» обсудят перспективы нормализации сирийско-турецких отношений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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1 августа в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Перспективы нормализации сирийско-турецких отношений».

В настоящее время Ближний Восток претерпевает серьезные изменения. Одним из факторов этих изменений является наметившаяся перспектива нормализации сирийско-турецкий отношений, которые были разорваны в 2012. Сегодня при содействии России и Ирана происходит активизация дипломатических контактов. Каковы перспективы нормализации сирийско-турецких отношений? Какое место занимает «курдский фактор» в политике этих стран? Как непродление резолюции Совета безопасности ООН по гуманитарному коридору в Идлибе отразилось на отношениях Анкары и Дамаска?

Участники:

  • Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД);
  • Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН;
  • Илья Веденеев, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН;
  • Иван Бочаров, программный координатор РСМД.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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