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Более 50% международных компаний продолжают арендовать офисы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение международных компаний об уходе с рынка РФ практически не повлияло на долю свободных площадей в столичных бизнес-центрах, сообщили «Известиям» аналитики IBC Real Estate 31 июля. Эксперты провели исследование и узнали, как складывается ситуация с офисными помещениями иностранных организаций, которые объявили об изменении порядка работы на территории РФ.

Согласно полученным результатам, объем офисных помещений, ранее занимаемых уходящими или приостановившими свою деятельность компаниями, составляет 740 тыс. кв. м, или 3,7% от общего объема московского рынка.

«51% международных компаний, несмотря на заявления о выходе, продолжают арендовать офисные помещения без каких-либо изменений. Большинство таких компаний относится к сегменту «производство» (Colgate-Palmolive, Philip Morris, Novartis). Половина этих компаний уже локализовались, реализовав свой бизнес российским подразделениям, другая половина еще не определилась с дальнейшей стратегией ведения бизнеса и продолжает сохранять за собой аренду офиса», — отметили эксперты.

При этом 11% иностранных арендаторов, сохранив присутствие на российском рынке, оптимизировали затраты на аренду путем сокращения офисного пространства, отказавшись от части площадей, сдав освободившиеся помещения в субаренду или переехав в офис меньшего размера.

И только 22% заграничных компаний приняли решение о расторжении договоров аренды, и больше половины из них окончательно покинуло страну.

«В связи с этим на рынок было выведено 134 тыс. кв. м премиальных площадей. Высвободившиеся площади пользуются активным спросом у российских компаний, а также у компаний из дружественных стран и, вероятнее всего, будут реализованы в короткие сроки», — заключили аналитики.

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
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Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что, если иностранные производители, покинувшие российский рынок на фоне санкций, захотят вернуться, в РФ двери не закрывают. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда никого не выгоняла с рынка страны, но предлагала взвесить все за и против.

24 мая вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что половина продавших свой бизнес в РФ зарубежных компаний могут вернуться в течение 10 лет.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

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