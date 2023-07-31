Мошенники лишили жительницу Тамбовской области больше 900 тыс. рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 50-летней жительницы Тамбовской области. Потерпевшая лишилась 918 тыс. рублей.

По словам местной жительницы, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Он убедил тамбовчанку, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Для предотвращения несанкционированной операции собеседник предложил женщине оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Когда звонки от лжесотрудника банка перестали поступать, тамбовчанка решила обратиться в полицию. Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В Саратове женщина лишилась свыше 2 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести средства на посторонние счета с помощью QR-кода.