Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу сообщил о потере ВСУ более 20 тыс. военных за июль
Политика
Путин поблагодарил депутатов за поддержку в вопросах развития страны
Туризм
Путин подписал закон об отмене НДС для туроператоров внутреннего туризма
Авто
Цена самой бюджетной Lada останется ниже 700 тыс. рублей
Армия
Шойгу указал на уничтожение свыше 2,2 тыс. единиц боевой техники ВСУ за месяц
Общество
В Кремле заявили, что изменение уровня террористической угрозы в Москве не обсуждается
Политика
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы
Армия
Шойгу сообщил о принятии мер по повышению защиты гражданской инфраструктуры РФ
Армия
ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении
Недвижимость
Более 50% международных компаний продолжают арендовать офисы в Москве
Общество
Собянин рассказал о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро
Происшествия
Человек пострадал при возгорании в ресторане в центре Москвы
Общество
Экс-главу правительства Красноярского края обвинили в превышении полномочий

Востоковед оценил план Италии выйти из Меморандума о намерениях с Китаем

Котков: Италия сможет сохранить отношения с Китаем после выхода из Меморандума
0
Фото: TАCC/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Италия сможет выйти из Меморандума о намерениях, подписанного в 2019 году с Пекином, без ущерба отношений с Китаем. Об этом 31 июля «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera сказал, что Италия, ставшая первой страной G7, присоединившаяся к инициативе Китая «Один пояс — один путь», постарается выйти из Меморандума без ущерба для себя и отношений с КНР.

«Любая декларация — это выражение неких намерений, но при этом она может быть пересмотрена и таким образом, в отличие от договора, не является обязательной по исполнению. Экономика Италии — не самая сильная в Евросоюзе. Поэтому, когда был подписан меморандум о намерениях с КНР, итальянское руководство вероятно рассчитывало на то, что, вписавшись в эту программу, можно получить от Китая какие-то бонусы», — сказал Котков.

Эксперт отметил, что программа «Один пояс — один путь» в большей степени выгодна именно Китаю.

«Итальянцы это увидели и решили, по-видимому, больше не продолжать. Потому что по факту Китай в рамках этой программы строит инфраструктуру, вкладывает инвестиции, но все проекты он, по сути, строит для самого себя», — сказал он.

Востоковед добавил, что Италия и Китай смогут сохранить нормальные отношениях после выхода Рима из Меморандума.

«Китайцы ведут себя достаточно гибко по принципу «раз так, давайте попробуем с другого конца». Тем более важный момент — Италии с Китаем нечего делить, итальянское руководство никогда не было замечено в откровенно антикитайских заявлениях», — заключил Котков.

Вопрос стимула: чем грозит России замедление китайской экономики
ВВП Китая растет гораздо скромнее, чем можно было ожидать

Как отмечает ТАСС, Италия объявит о завершении Меморандума до конца года, который в противном случае будет автоматически продлен. Утверждается также, что к этому шагу Рим подталкивают США, где всегда, как при нынешней, так и при предыдущей президентской администрации, негативно относились к этому документу, предупреждая вплоть до рисков безопасности. Пекин в свою очередь подчеркивает взаимовыгодность Меморандума.

Китай в 2013 году предложил инициативу «Один пояс — один путь», которая в первую очередь имеет экономическое назначение, а уже во вторую политическое. Она включает совместное строительство Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века. Цель Китая — соединить экономически развитые страны Восточной Азии и Европы двумя древними Шелковыми путями, создать самую разветвленную и крупную евразийскую платформу для экономического сотрудничества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023