Востоковед оценил план Италии выйти из Меморандума о намерениях с Китаем

Италия сможет выйти из Меморандума о намерениях, подписанного в 2019 году с Пекином, без ущерба отношений с Китаем. Об этом 31 июля «Известиям» сообщил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera сказал, что Италия, ставшая первой страной G7, присоединившаяся к инициативе Китая «Один пояс — один путь», постарается выйти из Меморандума без ущерба для себя и отношений с КНР.

«Любая декларация — это выражение неких намерений, но при этом она может быть пересмотрена и таким образом, в отличие от договора, не является обязательной по исполнению. Экономика Италии — не самая сильная в Евросоюзе. Поэтому, когда был подписан меморандум о намерениях с КНР, итальянское руководство вероятно рассчитывало на то, что, вписавшись в эту программу, можно получить от Китая какие-то бонусы», — сказал Котков.

Эксперт отметил, что программа «Один пояс — один путь» в большей степени выгодна именно Китаю.

«Итальянцы это увидели и решили, по-видимому, больше не продолжать. Потому что по факту Китай в рамках этой программы строит инфраструктуру, вкладывает инвестиции, но все проекты он, по сути, строит для самого себя», — сказал он.

Востоковед добавил, что Италия и Китай смогут сохранить нормальные отношениях после выхода Рима из Меморандума.

«Китайцы ведут себя достаточно гибко по принципу «раз так, давайте попробуем с другого конца». Тем более важный момент — Италии с Китаем нечего делить, итальянское руководство никогда не было замечено в откровенно антикитайских заявлениях», — заключил Котков.

Как отмечает ТАСС, Италия объявит о завершении Меморандума до конца года, который в противном случае будет автоматически продлен. Утверждается также, что к этому шагу Рим подталкивают США, где всегда, как при нынешней, так и при предыдущей президентской администрации, негативно относились к этому документу, предупреждая вплоть до рисков безопасности. Пекин в свою очередь подчеркивает взаимовыгодность Меморандума.

Китай в 2013 году предложил инициативу «Один пояс — один путь», которая в первую очередь имеет экономическое назначение, а уже во вторую политическое. Она включает совместное строительство Экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века. Цель Китая — соединить экономически развитые страны Восточной Азии и Европы двумя древними Шелковыми путями, создать самую разветвленную и крупную евразийскую платформу для экономического сотрудничества.