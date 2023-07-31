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1 августа — День основания Службы специальной связи РФ: история праздника

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Фото: ФГУП ГЦСС
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Каждый год 1 августа отмечается День основания Службы специальной связи России, сотрудники которой занимаются доставкой секретных документов, оружия, крупных сумм денег, опасных предметов и других грузов, которые нельзя отправить обычной почтой. В 2023 году торжество выпадает на вторник. «Известия» рассказывают о том, что это за праздник и кто его отмечает.

День основания Службы специальной связи России в 2023 году — история

Способы доставки важных сообщений и грузов существовали на Руси еще в X веке. Тогда этим занимались гонцы. При императоре Петре I действовала военно-полевая курьерская служба. В 1796 году Павел I создал Фельдъегерский корпус, который доставлял приказы, донесения и ценные бумаги, а также сопровождал официальных лиц.

В 1918 году появилась Служба внешней связи, выполнявшая те же функции, что и Фельдъегерский корпус. Затем, в 1939 году, обязанности по доставке секретных документов органов власти СССР, драгоценных металлов и изделий из них перешли к Наркомату связи. 1 августа того же года для этих целей была создана Служба специальной связи. Именно эта дата отмечается как день ее основания.

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Во время Великой Отечественной войны Служба спецсвязи занималась эвакуацией культурно-исторических ценностей и обеспечивала быструю доставку писем и документов в части советской армии, кабинеты партийных деятелей и на предприятия. После войны география доставки сильно расширилась, выросло количество посылок, работы у спецсвязистов только прибавилось.

На сегодняшний день у Службы специальной связи более 70 управлений и 230 отделений и пунктов по всей стране. Ее сотрудники в кратчайшие сроки доставляют секретные документы, опасные грузы, предметы искусства, психотропные и наркотические вещества, а также крупные суммы налички. Для этого используется бронированный транспорт, в некоторых таких машинах есть возможность поддерживать определенную температуру на всем маршруте. Доставка осуществляется по России, в страны СНГ и некоторые зарубежные государства.

День основания Службы специальной связи России в 2023 году — кто отмечает

День образования Службы специальной связи отмечают действующие и бывшие сотрудники этой структуры: фельдъегери, логисты, специалисты по продажам, водители и многие другие.

День основания Службы специальной связи России в 2023 году — как поздравить

Поздравить с Днем образования Службы специальной связи можно в кругу семьи, например организовав для виновника торжества праздничный ужин. В 2023 году торжество выпадает на будний день, поэтому праздничные мероприятия стоит отложить до вечера или перенести на выходные. Если возможности встретиться лично нет, можно поздравить в мессенджере или по телефону.

Ранее «Известия» рассказали, как появился День военно-морского врача ВМФ России и кто отмечает этот праздник.

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