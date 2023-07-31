Песков назвал дату телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган переговорят по телефону 2 августа. Об этом 31 июля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Также он отметил, что точной даты визита Путина в Турцию нет.



«Нет, с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал президент (России Владимир) Путин, ничего не поменялось. Действительно, телефонный разговор (с президентом Турции Эрдоганом), как и сказал Путин, планируется на среду», — сказал Песков, отвечая на вопрос, стала ли известна дата визита российского лидера в Турцию.

Ранее, 25 июля, помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Турцию для встречи с Эрдоганом. Однако дата визита еще не согласована.



17 июля Эрдоган отметил, что будет обсуждать с Путиным продление зерновой сделки в будущем после возвращения из ближневосточного турне.



8 июля Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер отметил, что они вновь смогут обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу.