Мужчина пострадал в пьяном ДТП в Коми

В Усть-Вымском районе Коми в результате опрокидывания машины с пьяным водителем за рулем пострадал мужчина-пассажир. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в воскресенье, 30 июля, на 34-м км дороги Вогваздино — Яренск. Предварительно установлено, что пьяный 42-летний водитель «УАЗ-Хантер» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал 39-летний пассажир авто. У него диагностированы сочетанная автотравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы нижней челюсти, ребер и бедренной кости. Мужчину госпитализировали. В ГИБДД отмечают, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

В тот же день дорожная авария с участием пьяного водителя случилась в Прилузском районе региона. 26-летний мужчина за рулем Kia Spectra допустил съезд авто в кювет с последующим столкновением с деревом. Автомобилист, его 26-летняя и 28-летний пассажиры получили автотравмы и различные ушибы.

Установлено, что пассажиры Kia не были пристегнуты ремнями безопасности и тоже находились в состоянии алкогольного опьянения. Водитель иномарки получил права в феврале 2023 года.

28 июля сообщалось, что в Волгограде сотрудники правоохранительных органов с трудом смогли задержать пьяного священника, который попал в аварию и устроил дебош. После неудачной попытки вырваться из рук правоохранителей он заявил о переходе в ислам.