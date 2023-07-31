Двухлетний ребенок погиб при падении из окна в Мончегорске (Мурманская область). Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии.

Информация о происшествии поступила 30 июля. По данным следствия, ребенок выпал из окна и скончался на месте. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Установлено, что погибший ребенок проживал с родителями.

В Тамбове трехлетний мальчик упал из окна на седьмом этаже. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение. В момент происшествия мама мальчика ушла на работу.