В Кремле заявили, что изменение уровня террористической угрозы в Москве не обсуждается

В Кремле не обсуждается повышение уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье после атак беспилотниками со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 31 июля.

«Насколько мне известно, нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в ходе своего брифинга.

30 июля мэр столицы Сергей Собянин заявил о совершенной в ночь на 30 июля атаке украинских беспилотников на башни делового центра «Москва-Сити». По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны РФ подтвердило подавление вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла.

В подмосковном Одинцово утром того же дня средствами противовоздушной обороны (ПВО) также был сбит украинский беспилотник.