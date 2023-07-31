Место для третьего моста через реку Томь определят в Томске
Мэрия Томска объявила аукцион на разработку технико-экономического обоснования для размещения третьего моста через реку Томь. Работы должны быть выполнены к 31 декабря 2024 года.
Эксперты оценят транспортные потоки и текущую градостроительную ситуацию. Также требуется проанализировать перспективы по развязыванию транспортных узлов. Начальная стоимость контракта составляет 165 млн рублей. Об этом пишет РИА «Томск».
По словам и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, существует две версии расположения третьего моста. Предварительная стоимость строительства переправы оценивается в 42 млрд рублей. Строительство наметили на 2025–2028 годы.
Действующий генплан Томска предусматривает два моста через Томь помимо двух действующих. Они должны располагаться в районе бывшей карандашной фабрики и около поселка Аникино.