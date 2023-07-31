Автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае

Пассажирский автобус сгорел в Бийском районе Алтайского края. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Инцидент произошел 30 июля в селе Первомайском. По данным altapress.ru, горение началось с моторного отсека транспортного средства, затем огонь перешел на салон. В автобусе оказались выбиты стекла. Машина сгорела практически целиком.

В салоне находились 18 человек, все они эвакуировались самостоятельно. В тушении пожара задействовали две единицы техники и пять человек из личного состава.

В Республике Алтай микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком. В результате аварии один человек погиб. Еще семь человек, в том числе ребенок, получили травмы.