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На заводе «Соллерс» в Татарстане выпустили пятитысячный микроавтобус Sollers Atlant

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Фото: «Соллерс»
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Российская компания «Соллерс» 31 июля выпустила пятитысячный микроавтобус Sollers семейства Atlant на предприятии, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Юбилейная модель оборудована 2,7-литровой дизельной силовой установкой мощностью 150 л.с. Микроавтобус может разместить 15 пассажиров в креслах из искусственной кожи с высокими спинками и подлокотниками. Для пассажирского отсека предусмотрена собственная климатическая установка, освещение — полностью светодиодное.

Лицензионное производство коммерческих авто семейства Sollers Atlant началось в «Алабуге» в ноябре 2022 года. Автомобили выпускаются по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

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Ранее, 18 июля, «Соллерс» представила новую версию популярного цельнометаллического фургона Sollers Atlant, оснащенную изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой.

Двери грузового отсека Atlant выполнены с использованием накладок из АБС-пластика, заполненных полиуретановой пеной, а проемы дверей покрыты двойным слоем уплотнителей. Конденсаторный блок рефрижераторной установки расположен в надкабинном пространстве, а минимальная температура заморозки составляет до минус 20 градусов.

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