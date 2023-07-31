Дело об убийстве в Москве двух эстонских школьниц 34 года направили в суд

Правоохранительные органы в Москве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве двоих несовершеннолетних, совершенном более 34 лет назад. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«57-летний Дмитрий Захаров обвиняется по п.«е»,«з» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление»)», — говорится в сообщении.

Прокуратура установила все обстоятельства преступления. Уголовное дело направили в Преображенский районный суд. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Ранее, 16 января, стало известно о задержании Захарова по подозрению в причастности к убийству двух 17-летних туристок из Таллина в 1989 году на востоке Москвы. В ходе следствия удалось установить причастность к убийству еще двух соучастников обвиняемого, однако они скончались в 1999 и 2012 годах.

Установлено, что ученицы 11-го класса 29 марта 1989 года приехали в Москву, где с ними познакомился ранее судимый Захаров, который был в компании своих знакомых. Молодые люди пригласили девушек в ресторан, пообещав после доставить их туда, где они остановились. На Лосиноостровской улице вечером школьницы были изнасилованными новыми знакомыми. Тела девушек были изуродованы, их обнаружили на второй день.