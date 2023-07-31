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Мужчина погиб при падении с сапборда на Волге в Татарстане

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Мужчина утонул после падения с сапборда в Верхнеуслонском районе Татарстана. Тело погибшего обнаружили спасатели.

Трагедия произошла днем 30 июля на реке Волге в районе села Нижний Услон. По данным МЧС, 36-летний мужчина упал с плавательного средства в 30 м от берега. По предварительной версии, потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет ИА «Татар-информ».

Тело погибшего обнаружили на глубине 5 м. Сотрудники МЧС отметили, что место не оборудовано для купания.

Еще одна трагедия была зарегистрирована в Набережных Челнах. У парка Прибрежного пропал 16-летний подросток. Тело несовершеннолетнего обнаружили в 50 м от берега.

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