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В Москве заблокировали более 7 тыс. аккаунтов самокатчиков с 24 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С начала сезона проката электросамокатов в Москве заблокировали более 7 тыс. аккаунтов нарушителей правил пользования средствами индивидуальной мобильности. Об этом 31 июля сообщает заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«Наша главная задача — повышать безопасность поездок. Для пользователей сервисов аренды всегда действовали внутренние штрафы, а за грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения ПДД пользователи в сервисах блокируются. Так, с начала сезона операторы уже заблокировали более 7 тыс. аккаунтов нарушителей», ― приводит слова Ликсутова пресс-служба московского дептранса.

Всего с начала сезона к административной ответственности за нарушения ПДД для средств индивидуальной мобильности привлекли более 15 тыс. водителей самокатов.

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27 июля стало известно, что по итогам шести месяцев в России зафиксировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, что на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В результате более чем 1 тыс. аварий ранения получили 1082 человека, в том числе 432 ребенка младше 16 лет. Показатель пострадавших на 183,2% превышает показатели первого полугодия 2022 года. Кроме того, беспрецедентно, на 100%, выросла статистика погибших в ДТП с электросамокатами: всего 12 человек, включая одного ребенка.

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