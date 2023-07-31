Мужчина погиб во время купания в пруду Пчелка в Челябинской области
В Уйском районе Челябинской области во время купания в пруду Пчелка погиб мужчина. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На теле мужчины не найдено признаков насильственной смерти. Предположительно, он утонул во время купания», — рассказал информагентству источник.
Известно, что погибшему мужчине было 45 лет. Точная причина смерти устанавливается.
28 июля сообщалось, что в Красноярском крае за один день было зафиксировано два трагических случаях на реке Чулым. Погибли мужчина и мальчик-подросток.