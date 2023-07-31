Летевший в Сургут самолет вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Вылетевший из Новосибирска в Сургут пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности. Об этом 31 июля сообщается на сайте новосибирской транспортной прокуратуры.

«Воздушное судно выполняло регулярный рейс по маршруту Новосибирск — Сургут, в настоящее время [оно] отстранено от эксплуатации. В этой связи 78 пассажиров, из них 13 детей, будут направлены в пункт назначения на резервном судне», — говорится в сообщении.

Судно вернулось в аэропорт Толмачево около 13:00 по местному времени (09:00 мск).

Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также о правах потребителей авиатранспортных услуг.

Ранее, 11 февраля, в аэропорту Курумоч в Самаре самолет Boeing 737, готовившийся к вылету в Москву, не смог совершить полет из- за повреждения обшивки. Всего на рейс, осуществляемый компанией «Победа», было зарегистрировано 160 человек.