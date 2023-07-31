Возобновление работы ТЦ «Времена года» в Москве перенесли

Возобновление работы торгового центра «Времена года» на западе Москвы, где 22 июля из-за прорыва трубы с горячей водой погибли люди, перенесли на более поздний срок. Об этом стало известно 31 июля.

«Торговый центр не откроют 31 июля, как планировалось ранее», — сказал источник «Известий».

На данный момент охрана не пускает посетителей в ТЦ.

По некоторым данным, торговый центр «Времена года» откроют 2 августа.

22 июля трубу с горячей водой диаметром 30 см в ТЦ «Времена года» прорвало — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.



Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» составила 4 тыс. кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).