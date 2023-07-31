Образовательные и научные возможности обсудили в рамках молодежной программы форума Россия — Африка

28 июля в рамках молодежной программы экономического и гуманитарного форума Россия — Африка прошла панельная дискуссия «Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки». В качестве спикеров и экспертов на мероприятии выступили заместитель председателя координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Андрей Воронин, губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, лидер Панафриканского движения Кеми Себа, член основной команды Friends for Leadership фонда «Центр международного продвижения» Давид Окпатума, советник руководителя по международной деятельности фонда «Талант и успех» Мария Матвеева. Модерировал дискуссию проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Станислав Суровцев.

В своем вступительном слове Станислав Суровцев обратил внимание на то, что Россия переживает новый импульс в развитии сотрудничества в области образования с африканскими странами. «В этот момент очень важно сформировать фундамент для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества», — заявил модератор, дав начало обсуждению.

Первым взял слово президент панафриканского движения Кеми Себа. Он констатировал, что модели, навязанные Западом в образовательной сфере, продолжают работать на Африканском континенте: «У нас есть африканские школьные программы, но они европейские и американские, а мы должны иметь собственные». Кеми Себа отметил, что в XXI веке сотрудничество должно быть лишено идеологического контекста и основываться на равных, взаимовыгодных условиях.

Дискуссию продолжила губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. Она сообщила, что Ханты-Мансийский автономный округ готов увеличить число обучаемых студентов из Африки по разным направлениям, в том числе в нефтегазовой, энергетической, медицинской сферах, а также IT. «У нас уже занимается более 400 студентов из иностранных государств, около 20 — из стран Африки, и мы готовы двигаться дальше в этом отношении [увеличить число обучающихся из стран Африки в Югре]. Мы работаем системно в направлении создания образовательных возможностей как для граждан России, так и для иностранных студентов», — отметила Наталья Комарова. По ее словам, Югорский госуниверситет готов открыть дистанционные центры изучения русского языка в странах Африки. В пилотном варианте вуз в период пандемии коронавируса подготовил в Русском доме в Замбии 10 молодых людей, которые сдали минимум по русскому языку и прошли на бюджетные места по квоте Министерства образования и науки Российской Федерации.

О возможностях для африканских школьников в России рассказала и советник руководителя по международной деятельности фонда «Талант и успех» Мария Матвеева. «27–28 апреля впервые прошла международная олимпиада по математике. В следующем году мы приглашаем школьников с Африканского континента поучаствовать в ней в очном формате», — заявила Мария Матвеева, отметив, что ближайшее мероприятие, в котором смогут попробовать себя молодые африканцы, — международная олимпиада по астрономии. Она пройдет в ноябре 2023 года.

На важности сотрудничества в области образования между Россией и Африкой сделал акцент и член основной команды Friends for Leadership фонда «Центр международного продвижения» Давид Окпатума. Он отметил, что в Африке проживает более 1 млрд человек, 60% из которых — молодежь, а африканские студенты высоко ценят российскую систему образования. «Система образования России не противоречит нашим традициям и нашим ценностям. И когда студенты возвращаются, они могут принести существенную пользу континенту», — подытожил Давид Окпатума.

Организатор второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка — фонд «Росконгресс».