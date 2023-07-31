Мужчина погиб при пожаре в селе Усть-Уйское в Курганской области
В Целинном муниципальном округе Курганской области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел в ночь на 31 июля в селе Усть-Уйское. О возгорании спасателям сообщили местные жители. В ходе тушения на месте было обнаружено тело хозяина дома 1958 года рождения.
Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. По факту гибели человека СК организовал доследственную проверку.
Как уточняет ИА «Ура.ру», назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В ночь на 29 июля пожар случился в частном жилом доме в поселке Дзержинское Красноярского края. Площадь возгорания составила 50 кв. м, погибли двое взрослых и ребенок.