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Власти Ясиноватой сообщили об атаке беспилотника ВСУ на водоканал

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Фото: Telegram/shevchenko_yas
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку, начиненную металлическими шариками, на территорию водоканала в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Очередная террористическая атака на Ясиноватую. Беспилотник ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) сбросил взрывное устройство (начиненное металлическими шариками) на ПУ «Ясиноватаяводоканал»», — говорится в сообщении.

В результате атаке была повреждена инфраструктура предприятия. Пострадавших нет.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле ВСУ в Ворошиловском районе города, в результате чего погибли два человека и несколько пострадали.

Также в этот день в городе прогремело около десяти взрывов. Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка. В результате атаки загорелись две легковые машины и маршрутный автобус.

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Днем ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Снарядами были повреждены окна, балконы, двери и обшивка нескольких домов.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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