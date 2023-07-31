На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы 31 июля прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в Харькове в результате взрывов повреждены склады, сообщили в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.



В Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога, передает издание.



«В Кривом Роге поднимается столб дыма после прозвучавших взрывов», — сказано в сообщении.



Вместе с тем сообщается, что складские помещения в Харькове, где ночью произошли взрывы, повреждены из-за пожара.



«В Харькове ракетный удар пришелся по складским помещениям одного из коммерческих предприятий, был пожар», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день мэр Харькова Игорь Терехов заявил о пожаре после взрывов в городе. Он сказал, что повреждены нежилые помещения.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.



29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье. Тогда же в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.



Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.