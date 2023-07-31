Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР
Происшествия
Около 10 взрывов прогремело в центре Донецка
Общество
ФСБ задержала троих работавших на украинских националистов жителей Воронежа
Происшествия
В Алёшках мирный житель погиб при обстреле ВСУ
Армия
Марочко сообщил о глушении интернета Starlink российскими средствами РЭБ
Экономика
Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля
Политика
В МИД РФ пообещали не отыгрываться на украинцах за визовый режим для россиян
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об атаке БПЛА по зданию полиции
Армия
ВСУ в течение часа пять раз обстреляли территорию ДНР
Общество
Против жителя ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины
Происшествия
В Приморье в ДТП погибла пятимесячная девочка
Происшествия
СК проверит информацию об избиении пациента сотрудниками скорой помощи
Мир
Пять человек погибли в результате проливных дождей во Вьетнаме
Сюжет:

На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Klymenko Time: в Кривом Роге прозвучали взрывы
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы 31 июля прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в Харькове в результате взрывов повреждены склады, сообщили в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.

В Днепропетровской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога, передает издание.

«В Кривом Роге поднимается столб дыма после прозвучавших взрывов», — сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что складские помещения в Харькове, где ночью произошли взрывы, повреждены из-за пожара.

«В Харькове ракетный удар пришелся по складским помещениям одного из коммерческих предприятий, был пожар», — говорится в сообщении.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

Ранее в этот день мэр Харькова Игорь Терехов заявил о пожаре после взрывов в городе. Он сказал, что повреждены нежилые помещения.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

29 июля сообщалось о взрывах в Запорожье. Тогда же в Запорожской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023