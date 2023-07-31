Рабочий умер из-за падения на стройке в Москве

В Москве на улице Лобочевского на строительном объекте с высоты девятого этажа упал рабочий. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

41-летний мужчина погиб на месте от полученных травм.

Работу правоохранительных органов координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Руслан Кудрявцев, уточнили в ведомстве.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 25 июля в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего. Уточнялось, что мужчина упал при выполнении работ по монтажу системы вентиляции.