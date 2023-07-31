Брянский губернатор сообщил об атаке БПЛА по зданию полиции

В Брянской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на здание районного управления внутренних дел (УВД) в Трубчевском районе. Об этом 31 июля написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.



«БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД», — сообщил он.



По его словам, пострадавших нет. В результате атаки разрушены кровля и окна здания.



На данный момент на месте работают оперативные службы.

Ранее, 30 июля, в хуторе Дарагановка под Таганрогом упал украинский беспилотник. Пострадавших в результате происшествия не было.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.