ВСУ в течение часа пять раз обстреляли территорию ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз в течение часа нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 31 июля сообщили на официальном Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке и Горловке было нанесено 18 ударов снарядами калибра 152 и 155 мм.
В ночь 30 июля ВСУ выпустили по Донецку 23 снаряда. Атаки, предположительно, велись с применением снарядов артиллерии натовского, 155-миллиметрового, калибра.
Ранее, 29 июля, украинские военные выпустили по Донецку 27 снарядов натовского калибра. Под удар попало несколько районов города. Атаки велись в том числе из реактивных систем залпового огня.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.