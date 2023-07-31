В Приморье в ДТП погибла пятимесячная девочка

В Приморье в результате ДТП, в котором грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибла пятимесячная девочка. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«32-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Sitrak C7H, двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства Nissan March и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении ведомства.

В момент аварии в легковом автомобиле находились шесть человек — бабушка, дедушка и четыре внука. Пятимесячная девочка скончалась на месте. Остальные были госпитализированы с травмами различной тяжести.

Возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Накануне, 30 июля, два человека погибли и девять пострадали в ДТП на Урале. Авария произошла в Первоуральске Свердловской области.