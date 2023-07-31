Авиация МЧС РФ сняла угрозу распространения пожара в Турции на населенные пункты

В Турции удалось снять угрозу распространения огня природных пожаров на населенные пункты. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба МЧС России.

«За сутки самолеты-амфибии Бе-200ЧС МЧС России ликвидировали природные пожары в районе города Чешме. На горящие участки сброшено 117 т воды. Потушен пожар в районе города Герменджик», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что всего с начала работы российской авиации в Турции было сброшено порядка 1,3 тыс. т воды с пенообразователем.

В ведомстве добавили, что тушение пожара усложняют сильный ветер, сложный рельеф и условия заборы воды.

В различных частях Турции продолжаются лесные пожары, вызванные жаркой погодой. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 июля сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. РФ направила в страну два самолета Бе-200ЧС для тушения огня. Они оснащены встроенными тепловизорами, что позволяет взглянуть на возгорание в инфракрасном диапазоне и успешно отследить очаги возгорания.

25 июля МЧС России показало работу экипажей самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые тушили пожар близ города Кемер. Позже, 28 июля, министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы сообщил, что бушевавший четверо суток пожар в районе города Кемер был взят под контроль. Эвакуации не производилось.

В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.