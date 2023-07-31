Реклама
Прямой эфир
Мир
Не менее 15 человек погибли при падении в пропасть автобуса в Перу
Армия
Источник сообщил об успешном завершении испытаний комплекса РЭБ «Сапфир» в зоне СВО
Политика
В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на регион
Мир
У порта Батуми на митинге против лайнера с россиянами начались задержания
Происшествия
ДТП на внешней стороне 16-го км МКАД привело к затруднению движения
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +27 градусов в понедельник
Мир
Великобритания приостановит программы помощи Нигеру после госпереворота
Экономика
Генпрокуратуру и кабмин попросили изъять из продажи контрафактные табак и обувь
Спорт
Российская команда Team Spirit победила в международном турнире по Dota 2
Мир
Горящее в Северном море судно решили отбуксировать к Фризским островам
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и ветре в нескольких регионах России
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова

Авиация МЧС РФ сняла угрозу распространения пожара в Турции на населенные пункты

МЧС РФ: в Турции сняли угрозу распространения природных пожаров на населенные пункты
0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции удалось снять угрозу распространения огня природных пожаров на населенные пункты. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба МЧС России.

«За сутки самолеты-амфибии Бе-200ЧС МЧС России ликвидировали природные пожары в районе города Чешме. На горящие участки сброшено 117 т воды. Потушен пожар в районе города Герменджик», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что всего с начала работы российской авиации в Турции было сброшено порядка 1,3 тыс. т воды с пенообразователем.

В ведомстве добавили, что тушение пожара усложняют сильный ветер, сложный рельеф и условия заборы воды.

Горячие туры: в опасной зоне на Родосе оказалось до тысячи туристов из РФ
В каких еще регионах Греции и Турции пожары могут помешать отдыху

В различных частях Турции продолжаются лесные пожары, вызванные жаркой погодой. Пламя быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 июля сообщил об укреплении сил для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. РФ направила в страну два самолета Бе-200ЧС для тушения огня. Они оснащены встроенными тепловизорами, что позволяет взглянуть на возгорание в инфракрасном диапазоне и успешно отследить очаги возгорания.

25 июля МЧС России показало работу экипажей самолетов-амфибий Бе-200ЧС, которые тушили пожар близ города Кемер. Позже, 28 июля, министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы сообщил, что бушевавший четверо суток пожар в районе города Кемер был взят под контроль. Эвакуации не производилось.

В свою очередь, генеральное консульство РФ в турецкой Анталье призвало туристов из РФ не покидать отели и воздерживаться от прогулок в горной и лесной местности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023