СК проверит информацию об избиении пациента сотрудниками скорой помощи

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту избиения пациента сотрудниками скорой помощи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства 31 июля.

В ходе мониторинга СМИ был выявлен факт нарушения сотрудниками скорой помощи своих обязанностей. Как указали в ведомстве, медики не оказали пациенту необходимую медицинскую помощь, а также применили к мужчине физическую силу. По факту произошедшего начата доследственная проверка на нарушение ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову доложить о ходе проводимой процессуальной проверки.

Перед этим, 30 июля, пятеро мужчин избили сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) в Краснодаре. Конфликт произошел, когда автомобиль ВАЗ остановился на проезжей части. Четверо из пяти преступников скрылись с места событий.