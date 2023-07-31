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СМИ узнали о поставках Британией в РФ ключевого оборудования в обход санкций

The Times: Британия поставляет РФ ключевое оборудование, обходя свои же санкции
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Британские производители поставляют в Россию ключевое промышленное оборудование, несмотря на санкции. Об этом в понедельник, 31 июля, написала The Times со ссылкой на полученные торговые данные.

«Несмотря на заявления правительства о том, что эти ограничения являются «самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику», британским компаниям по-прежнему разрешено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности», — пишет издание со ссылкой на данные о торговле, полученные совместно газетой и группой расследователей Data Desk.

Газета приводит пример строительной компании Hill & Smith, которая по итогам прошлого года заявила, что у нее «нет прямых клиентов или поставщиков из РФ», но экспортные данные показывают, что одна из дочерних фирм Берgen Pipe Supports (India) Private Limited продолжает поставлять трубные опоры, которые устанавливаются на газопроводах, передает «Газета.ру».

Отмечается, что поставлять ключевое оборудования в обход санкций могут и другие британские компании.

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