МЧС РФ тушит пожар в Турции 31.07

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У порта Батуми на митинге против лайнера с россиянами начались задержания
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ДТП на внешней стороне 16-го км МКАД привело к затруднению движения
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Великобритания приостановит программы помощи Нигеру после госпереворота
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Генпрокуратуру и кабмин попросили изъять из продажи контрафактные табак и обувь
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Российская команда Team Spirit победила в международном турнире по Dota 2
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Горящее в Северном море судно решили отбуксировать к Фризским островам
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и ветре в нескольких регионах России
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
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СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова

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