НХЛ заявила о желании расторгнуть контракт «Филадельфии» с Иваном Федотовым

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и «Филадельфия Флайерз» обратились в Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) с пожеланием расторгнуть контракт с российским голкипером Иваном Федотовым. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил журналист Даррен Дрегер в своем Twitter-аккаунте.

«НХЛ и клуб «Филадельфия Флайерз» считают, что контракт Ивана Федотова должен быть расторгнут, потому что он пропустил прошлый сезон из-за прохождения военной службы в России», — сообщил он.

Дрегер уточнил, что IIHF сейчас рассматривает заявку.

Ранее, 8 июля, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт вратаря Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны 2023/2024 и 2024/2025. Тогда же в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с «Филадельфией», которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу.

4 июля 2022 года стало известно об отправке Федотова в Северодвинск Архангельской области для прохождения военной службы.

До этого, 2 июля, сообщалось, что серебряный призер Олимпийских игр может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

Вратарь был задержан сотрудниками военкомата 1 июля в Санкт-Петербурге. Оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах города по просьбе военной прокуратуры. В тот же день спортсмен был госпитализирован с подозрением на гастрит на фоне нервного срыва.