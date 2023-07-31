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Полковник Макгрегор: ВСУ теряют солдат в «промышленных масштабах»

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Переход российских войск от обороны к наступлению приводит к гибели боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «промышленных масштабах». Об этом в понедельник, 31 июля, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

По его мнению, украинское командование растрачивает человеческие жизни, чтобы заручиться поддержкой Запада.

«Думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — сказал он.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
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Ранее, 28 июля, Макгрегор заявил, что ВСУ разваливаются под натиском российской армии. Он также добавил, что из-за развала вооруженных сил на части Украина «уже проиграла». Он отметил, что все украинские больницы заполнены, а «сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком».

До этого, 23 июля, президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений силами РФ было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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