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Войска РФ ночью разгромили позиции ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

В Минобороны сообщили об ударах по позициям ВСУ у Антоновского моста в Херсоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские войска в районе Антоновского моста в Херсоне в ночное время разгромили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановка там меняется в пользу группировки войск «Днепр», сообщил «РИА Новости» 31 июля представитель министерства обороны России в Херсонской области.

«В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды «Шторм» 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста», — сказал он.

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Днем ранее врио губернатора региона Владимира Сальдо сообщал, что обстрелы территорий Херсонской области со стороны ВСУ стали концентрированными, примерно на одном уровне интенсивности. Он добавил, что наметилась тенденция и к террористическим обстрелам.

29 июля экстренные службы региона сообщили о том, что в островной зоне пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр. Было уничтожено две лодки и 12 украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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