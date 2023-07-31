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Эксперт рассказал о последствиях потепления в Арктике для Москвы

Эксперт Мухаметов: потепление в Арктике вызовет похолодание в Европе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глобальное потепление и мощные потоки тепла в Арктике изменят циркуляцию атмосферы, что приведет к «ультраполярным вторжениям» в Европу, а затоки холодного воздуха будут достигать и Центральной России. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

«Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее», — приводит цитату из интервью с экспертом «РИА Новости».

Таким образом, сказал Мухаметов, глобальное потепление вызовет «локальное похолодание» в Западной Европе, которое будет затрагивать с меньшей силой европейскую часть России, что и приведет к более холодным февралям в Москве.

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Изнуряющая жара в Европе вызвана вторжением воздушных масс из пустыни Сахара. Об этом 24 июля рассказала климатолог Нина Зайцева. Перед этим, 22 июля, в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений. По сведениям Афинской национальной обсерватории, температура в Афинах текущим летом может побить исторический рекорд июня 2007 года — 44,8 градуса.

8 июня было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросами парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

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