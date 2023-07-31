«Алмаз-Антей» в этом году поставит оборудование для добычи газа на шельфе РФ
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- «Алмаз-Антей» в этом году поставит оборудование для добычи газа на шельфе РФ
Директор департамента развития гражданской продукции концерна «Алмаз-Антей» Артем Шатраков рассказал о планах в этом году провести испытания первого импортозамещенного оборудования.
Импортозамещенная техника необходима для добычи газа на континентальном шельфе России. Как рассказал Шатраков, такое оборудование раньше всегда поставлялось из-за границы.
Однако, по словам директора «Алмаз-Антей», любой кризис таит в себе не только трудности, но и новые возможности. Работа над созданием газодобывающих технологий велась на протяжение нескольких лет. Шатраков подтвердил, что технические требования уже определены, и концерн готов к производству.
«Учитывая, что это оборудование никогда в России не производилось, это достаточно мощный технологический прорыв», — приводит слова директора канцерна «РИА Новости».
Как отметил Шатраков, в течение этого года «Алмаз-Антей» должен провести испытания оборудования, а затем передать его ПАО Газпром для дальнейшего использования.
Ранее, 21 июля, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о росте доли российского оборудования на 20%. Также он заявил о решении сформировать на площадке правительства координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования. Планируется активнее вовлекать регионы в данную работу через министров промышленности.
Ранее, 16 июня, Мантуров сообщил о принятии всех мер по реализации плана по импортозамещению в РФ. По его словам, рабочие механизмы уже утверждены. Он также добавил, что по широкому перечню отраслей многое теперь зависит от инициативы бизнеса, так как со стороны государства всё необходимое сделано.