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В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на регион

Смирнов: попытка захватить Крым обернется для Запада катастрофой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Попытка захватить Крым станет катастрофичной ошибкой не только для Украины, но и для всего коллективного Запада. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры», — сказал он «РИА Новости».

Это был ответ на опубликованную ранее в этот день сообщение Daily Express о том, что Великобритания ведет подготовку более 2 тыс. военнослужащих ВСУ для участия в операции против России, связанной с Крымом. В статье также указывалось, что Киев планирует задействовать против Крыма новые дальнобойные ракеты, которые ему поставят Великобритания, Германия и США, для того чтобы нарушить снабжение российских войск.

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Ранее, 14 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал американскому изданию Washington Post (WP) интервью, в котором рассказал о планах пойти на захват республики сразу после того, как у него появятся средства. WP при этом добавила, что украинец «не стесняется своих намерений вернуть Крым», хотя ряд западных чиновников боится реакции РФ в случае попыток Украины осуществить что-либо против полуострова.

Киевские власти не раз заявляли о намерениях вернуть Крым в состав Украины. В мае президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать совет по вопросам деоккупации и реинтеграции региона. По его словам, возвращение Крыма является безальтернативным вариантом как для Украины, так и для всего мира.

Однако, как заявил 18 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявления киевского режима о возвращении Крымского полуострова демагогичны. Дипломат напомнил об обещаниях украинских властей уничтожить русский язык и русскую культуру в случае захвата российского региона.

Республика Крым присоединилась к России в 2014 году после референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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