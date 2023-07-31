Реклама
Прямой эфир
Политика
В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на регион
Мир
У порта Батуми на митинге против лайнера с россиянами начались задержания
Происшествия
ДТП на внешней стороне 16-го км МКАД привело к затруднению движения
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +27 градусов в понедельник
Мир
Великобритания приостановит программы помощи Нигеру после госпереворота
Экономика
Генпрокуратуру и кабмин попросили изъять из продажи контрафактные табак и обувь
Спорт
Российская команда Team Spirit победила в международном турнире по Dota 2
Мир
Горящее в Северном море судно решили отбуксировать к Фризским островам
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и ветре в нескольких регионах России
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова
Происшествия
Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Сюжет:

МО опубликовало кадры работы мобильных групп десантников на багги и мотовездеходах

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобильные группы десантников на автомобилях типа багги, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), а также на мотовездеходах (квадроциклах) с установленными на них автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя» отработали по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны 31 июля показало, как это происходило.

На херсонском направлении в районе Антоновского моста наблюдатели с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили в полуразрушенном доме наблюдательный пункт украинских формирований, откуда велась корректировка огня по левому берегу Днепра.

Получив задачу на его уничтожение, экипаж мобильной группы десантников, действующих на автомобилях багги, оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения цели. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет», они уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в военном ведомстве.

Одновременно на запорожском направлении в районе населенного пункта Старомайорское мобильные группы ставропольских десантников на квадроциклах, оснащенных автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя», вели боевую работу по поддержке штурмовой группы ВДВ, осуществлявшей штурм одного из опорных пунктов украинских формирований.

«Работали расчетом АГС. Задача была — прикрыть наши штурмовые отряды. Выехали на позицию, отработали. По нам начала работать артиллерия противника. В дальнейшем перекатились на запасную позицию и продолжили прикрывать наши подразделения. Задача была выполнена», — рассказал номер расчета АГС-17 с позывным Вымпел.

«Наша задача сейчас — не допустить прорыва противника»
Как российские подразделения пресекают попытки ВФУ взломать наши позиции под Горловкой

Днем ранее, 30 июля, российские десантники поделились с «Известиями» видео, на которых запечатлены моменты уничтожения групп боевиков ВСУ, выявленных при ночной разведке, их орудий и мест дислокации.

28 июля Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили объекты замаскированных позиций ВСУ на соледаро-артемовском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023