Наступление российских войск приводит к гибели украинских боевиков в «промышленных масштабах». Такое мнение в понедельник, 31 июля, выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

«Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — заявил он.

Также Макгрегор отметил, что российское наступление на купянском направлении приводит не только к бесчисленным потерям ВСУ, но и открывает путь для дальнейшего продвижения.

Ранее, 28 июля, Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются под натиском российской армии. Он также добавил, что из-за развала вооруженных сил на части Украина «уже проиграла». Он отметил, что все украинские больницы заполнены, а «сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком».

До этого, 23 июля, президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений силами РФ было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.