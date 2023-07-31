В ФРГ сообщили о ежедневных выездах полиции в общежития для украинских беженцев
Полиция Германии ежедневно по несколько раз приезжает для наведения правопорядка в общежития, предназначенные для беженцев с Украины. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщила газета Bild со ссылкой на данные правоохранительных органов.
«С января по март полиция была вынуждена провести 230 операций. В среднем получается почти по три в день», — сказано в материале.
По данным полиции, не все выезды связаны с совершением преступлений. Нарушение спокойствия, оскорбления, угрозы, телесные повреждения, наркотики, кражи — спектр правонарушений разнообразен.
Отмечается, что только в Ганновере в настоящее время в приютах и квартирах размещены около 6,2 тыс. беженцев. Кроме того, еще 7 тыс. украинцев получили там частное жилье. Как сообщает издание, это создает серьезную нагрузку для социальных работников и сотрудников правопорядка.
Ранее, 20 июня, агентство Bloomberg сообщило, что население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, что составляет более миллиона жителей. Отмечается, что приросту населения поспособствовал приток мигрантов, прежде всего — украинских. Их прибыло в страну 915 тыс. человек.
Тогда же стало известно о случае, когда бежавшая в Германию украинка отказалась сравнивать себя с мигрантами из арабских стран. Женщина пожаловалась на то, что «украинкам не предлагают хорошо оплачиваемую работу», в то время как она может работать лишь по 3–4 часа в день по ставке €12 из-за учебы сына в школе.
11 апреля газета Le Figaro написала о том, что недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Отмечается, что граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. Помимо украинцев туда активно въезжают мигранты из Афганистана и Сирии.
Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.