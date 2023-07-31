В США три человека погибли в результате аварии при попытке взлета
Три человека погибли, когда одномоторный самолет врезался в ангар и загорелся в аэропорту Южной Калифорнии. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило издание The Associated Press.
«Beechcraft P35 с тремя людьми на борту разбился во время вылета около 6:30 утра (16:30 по мск) в аэропорту Кейбл в Апленде», — сообщило издание со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
Пожарные округа Сан-Бернардино потушили огонь и констатировали смерть трех жертв — пилота и двух пассажиров.
По данным полиции, ангар получил умеренные повреждения, больше никто не пострадал.
Ранее, 2 июля, пилот погиб при столкновении двух самолетов ВВС Колумбии. По данным издания Semana, хоть оба пилота катапультировались, один из них — подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес — погиб. Другой пилот получил только незначительные травмы.