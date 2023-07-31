Синоптики спрогнозировали в Москве до +27 градусов в понедельник
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 27 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 31 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.
В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, ночью температура понизится до +11.
Прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/c.
Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
Ранее, 28 июля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 31 июля в столичный регион придет теплая и солнечная погода. Вся следующая неделя по температурному фону будет по-настоящему летней.
30 июля в центре погоды «Фобос» сообщили, что температура воздуха в августе в Москве будет выше на 2,5–3 градуса выше многолетней нормы. При этом осадков выпадет в пределах нормы (70–80 мм).