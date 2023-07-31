Реклама
Прямой эфир
Мир
У порта Батуми на митинге против лайнера с россиянами начались задержания
Происшествия
ДТП на внешней стороне 16-го км МКАД привело к затруднению движения
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +27 градусов в понедельник
Мир
Великобритания приостановит программы помощи Нигеру после госпереворота
Экономика
Генпрокуратуру и кабмин попросили изъять из продажи контрафактные табак и обувь
Спорт
Российская команда Team Spirit победила в международном турнире по Dota 2
Мир
Горящее в Северном море судно решили отбуксировать к Фризским островам
Общество
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и ветре в нескольких регионах России
Спорт
ЦСКА в Грозном обыграл «Ахмат» в рекордном по пенальти матче
Мир
СМИ Чехии сообщили об аресте в Карловых Варах отеля предпринимателя Евтушенкова
Происшествия
Осужденный сбежал из СИЗО в Благовещенске через окно для передач
Происшествия
Корреспондент «Известий» сообщил о ЧП в хуторе Дарагановка под Таганрогом
Мир
Число жертв атаки террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 40

В Ассоциации цифровой информации предупредили о небезопасности криптовалюты Worldcoin

Мышинский: сканирование сетчатки глаза для криптовалюты Worldcoin может быть небезопасно
0
Фото: REUTERS/Medha Singh
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сканирование сетчатки глаза, которое необходимо для получения токенов новой криптовалюты Worldcoin, может быть небезопасно для пользователя, так как нет четкого понимания, как биометрические данные человека будут использованы впоследствии и насколько вероятен риск утечки. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил «Известиям» председатель Совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

«Это может быть, с одной стороны, просто желание на интересной, модной теме «прокатиться», а может быть, действительно, хотят собрать больше информации о людях», — предположил Мышинский.

По его словам, сейчас больше вопросов к проекту, чем понимания, зачем он нужен и как будет использована биометрическая информация в будущем. Он ставит под сомнение тот факт, что сканирование сетчатки глаза полностью анонимное, так как человек как минимум скачивает приложение компании, привязывает туда свои данные, выходит через него в Сеть. Таким образом, IP-адрес и другие данные попадают в распоряжение Worldcoin.

«Они (представители Worldcoin. — Ред.) говорят, что данные деперсонализированы и хранятся в блокчейне, но очень много уже было случаев утечек данных, и аппараты по сканированию сетчатки — Orb — они тоже могут быть взломаны. Никто не проводит аудит этого оборудования. <…> Представьте, ваши данные есть в блокчейне, ваша камера смотрит за вами с вашего ноутбука всегда, круглосуточно. Здесь уже могут закрасться мысли, не попытка ли это создать оруэлловскую историю с тотальным контролем мира», — сказал он.

Председатель Совета Ассоциации цифровой трансформации также добавил, что процесс сбора биометрии граждан вызывает озабоченность регуляторов многих стран. По его мнению, между государством и Worldcoin большая вероятность возникновения конфликта, так как сейчас получается, будто частная компания пытается создать альтернативный идентификатор, никак не связанный с государственным паспорта гражданина той или иной страны.

«В каждой стране свои законы, и в какой-то стране наверняка будет разрешение. Но сейчас даже сами создатели этой криптовалюты на прямые вопросы пользователей «А что с регуляцией?» либо отшучиваются, либо говорят обтекаемые фразы, что есть «недостаток правового регулирования», — сказал он.

Мышинский подчеркнул, что весь проект выглядит «довольно рискованно и странно», и именно поэтому, например, регуляторы Великобритании уже озаботились вопросом безопасности своих граждан.

С сервиса сбор: криптомошенники похитили $0,6 млрд за полгода
Почему ущерб от атак упал в 2,5 раза и какие новые схемы обмана появились

Ранее, 30 июля, российский хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный под псевдонимом Peter Severa сказал, что желающие приобрести новую криптовалюту Worldcoin сильно рискуют. Он напомнил, что радужная оболочка глаз — личная ценность, и ее «продажа» может привести к непредсказуемым последствиям.

По его словам, криптовалютой пользуются те, кто желает получения легких денег. Однако никто не может дать гарантии того, что биометрические данные будут использоваться честно, особенно по мере развития искусственного интеллекта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023