В Ассоциации цифровой информации предупредили о небезопасности криптовалюты Worldcoin

Сканирование сетчатки глаза, которое необходимо для получения токенов новой криптовалюты Worldcoin, может быть небезопасно для пользователя, так как нет четкого понимания, как биометрические данные человека будут использованы впоследствии и насколько вероятен риск утечки. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил «Известиям» председатель Совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский.

«Это может быть, с одной стороны, просто желание на интересной, модной теме «прокатиться», а может быть, действительно, хотят собрать больше информации о людях», — предположил Мышинский.

По его словам, сейчас больше вопросов к проекту, чем понимания, зачем он нужен и как будет использована биометрическая информация в будущем. Он ставит под сомнение тот факт, что сканирование сетчатки глаза полностью анонимное, так как человек как минимум скачивает приложение компании, привязывает туда свои данные, выходит через него в Сеть. Таким образом, IP-адрес и другие данные попадают в распоряжение Worldcoin.

«Они (представители Worldcoin. — Ред.) говорят, что данные деперсонализированы и хранятся в блокчейне, но очень много уже было случаев утечек данных, и аппараты по сканированию сетчатки — Orb — они тоже могут быть взломаны. Никто не проводит аудит этого оборудования. <…> Представьте, ваши данные есть в блокчейне, ваша камера смотрит за вами с вашего ноутбука всегда, круглосуточно. Здесь уже могут закрасться мысли, не попытка ли это создать оруэлловскую историю с тотальным контролем мира», — сказал он.

Председатель Совета Ассоциации цифровой трансформации также добавил, что процесс сбора биометрии граждан вызывает озабоченность регуляторов многих стран. По его мнению, между государством и Worldcoin большая вероятность возникновения конфликта, так как сейчас получается, будто частная компания пытается создать альтернативный идентификатор, никак не связанный с государственным паспорта гражданина той или иной страны.

«В каждой стране свои законы, и в какой-то стране наверняка будет разрешение. Но сейчас даже сами создатели этой криптовалюты на прямые вопросы пользователей «А что с регуляцией?» либо отшучиваются, либо говорят обтекаемые фразы, что есть «недостаток правового регулирования», — сказал он.

Мышинский подчеркнул, что весь проект выглядит «довольно рискованно и странно», и именно поэтому, например, регуляторы Великобритании уже озаботились вопросом безопасности своих граждан.

Ранее, 30 июля, российский хакер и криптотрейдер Петр Левашов, известный под псевдонимом Peter Severa сказал, что желающие приобрести новую криптовалюту Worldcoin сильно рискуют. Он напомнил, что радужная оболочка глаз — личная ценность, и ее «продажа» может привести к непредсказуемым последствиям.

По его словам, криптовалютой пользуются те, кто желает получения легких денег. Однако никто не может дать гарантии того, что биометрические данные будут использоваться честно, особенно по мере развития искусственного интеллекта.