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Великобритания приостановит программы помощи Нигеру после госпереворота

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Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou
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Правительство Великобритании приостановит реализацию долгосрочных программ помощи Нигеру после военного переворота в стране. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщили в пресс-службе МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания полностью поддерживает немедленные политические и экономические меры, объявленные сегодня ЭКОВАС (Экономическим сообществом стран Западной Африки — Ред.), и приостановит долгосрочную помощь Нигеру на цели развития. Однако мы продолжим оказывать важную гуманитарную помощь народу Нигера», — сказано в заявлении замглавы МИД Эндрю Митчелла.

Великобритания также призвала к немедленному возвращению к власти президента страны Мохамеда Базума для восстановления конституционного порядка.

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чиани. Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики. 28 июля Чиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

29 июля глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

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