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В России удвоились сроки доставки топлива в регионы по железной дороге

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились, по сравнению с прошлым годом, в два раза, рассказали «Известиям» участники топливного рынка. Пропорционально для предпринимателей вырос и срок оборачиваемости денег, потраченных на покупку товара, уточнила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

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Так, например, если ранее вагоны с нефтепродуктами по направлению Самара – Саратов шли четыре дня, то теперь маршрут занимает восемь, отметила она. Дополнительных средств у предпринимателей на предоплату товара просто нет, добавила эксперт.

По словам президента Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексея Трепалина, доставка топлива в Воронежскую область из Москвы составляет сегодня пять-шесть дней, а отклонение от этих сроков в среднем достигает недели.

«В ситуации с Дальним Востоком задержка поставки может составить от двух до четырех недель (при сроках доставки туда около 10–14 дней. — «Известия»). Причем в случае резкого снижения запасов у участников дальневосточного рынка нет физической возможности приобрести топливо даже по завышенной цене в своем регионе из-за фактического отсутствия там НПЗ», — добавил Алексей Трепалин.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, примерно треть от всего объема запасов товарных автомобильных бензинов (чуть менее 2 млн т) сегодня приходится на топливо, находящееся в пути.

Источник в отрасли отметил, что пути РЖД перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подставило плечо: в РФ удвоились сроки доставки топлива по железной дороге

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