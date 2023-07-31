В России удвоились сроки доставки топлива в регионы по железной дороге

Сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились, по сравнению с прошлым годом, в два раза, рассказали «Известиям» участники топливного рынка. Пропорционально для предпринимателей вырос и срок оборачиваемости денег, потраченных на покупку товара, уточнила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Так, например, если ранее вагоны с нефтепродуктами по направлению Самара – Саратов шли четыре дня, то теперь маршрут занимает восемь, отметила она. Дополнительных средств у предпринимателей на предоплату товара просто нет, добавила эксперт.



По словам президента Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексея Трепалина, доставка топлива в Воронежскую область из Москвы составляет сегодня пять-шесть дней, а отклонение от этих сроков в среднем достигает недели.



«В ситуации с Дальним Востоком задержка поставки может составить от двух до четырех недель (при сроках доставки туда около 10–14 дней. — «Известия»). Причем в случае резкого снижения запасов у участников дальневосточного рынка нет физической возможности приобрести топливо даже по завышенной цене в своем регионе из-за фактического отсутствия там НПЗ», — добавил Алексей Трепалин.



По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, примерно треть от всего объема запасов товарных автомобильных бензинов (чуть менее 2 млн т) сегодня приходится на топливо, находящееся в пути.



Источник в отрасли отметил, что пути РЖД перегружены из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.



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Подставило плечо: в РФ удвоились сроки доставки топлива по железной дороге