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Генпрокуратуру и кабмин попросили изъять из продажи контрафактные табак и обувь
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Генпрокуратуру и кабмин попросили изъять из продажи контрафактные табак и обувь

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Генпрокуратуру и правительство просят принять меры по изъятию из продажи контрафактных табака, обуви и парфюмерии. Обращения в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова и главы кабмина Михаила Мишустина направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) Олег Павлов. Он также попросил кабмин возобновить внеплановые проверки бизнеса в связи с массовой продажей нелегального товара в регионах.

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Поводом для таких обращений стало исследование рынка табачной, парфюмерной и обувной продукции, проведенное ОПИ. Оно выявило наличие контрафакта такой продукции практически во всех регионах страны.

Так, согласно данным ОПИ, лидером по продаже контрафактного табака стала Костромская область. Также в пятерку вошли Краснодарский край, Брянская область, Алтайский край, Амурская и Курганская области.

Костромская область заняла первое место в исследовании и по нелегальной торговле обуви. Вслед за ней идут Еврейская автономная область, Нижегородская и Новгородская области, Калмыкия, Северная Осетия – Алания.

Не уступила лидерство Кострома и по незаконной продаже парфюмерии. Также в пятерку регионов с наибольшим числом подделок вошли Новгородская, Смоленская, Белгородская, Астраханская области и Чукотка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По контрафактам: из продажи требуют изъять поддельные табак, обувь и парфюм

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